أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر
الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير
وزير الكهرباء: سرقة 4.6 مليار كيلووات ساعة من الطاقة
لؤي رجب من تصادم في الملعب إلى مأساة إنسانية.. هل كان قضاءً وقدرًا أم إهمالًا طبيًا؟
وزير الري يدعو لسياسات متوازنة تراعي الدول النامية والأكثر تأثراً بالتحديات المناخية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟
مفيش حاجة بتزيد كدة.. عمرو أديب: الذهب والفضة مكسرين الدنيا
الحسم خلال أيام.. وكيل نذير بو علي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي
سهام صالح: ممدوح عباس قال للمجلس عاوزين أساعدكم مشوا جون إدوارد
دعاء الفجر 8 من شهر شعبان لتيسير الأرزاق.. كلمات تفتح لك أبواب الخير
الولايات المتحدة تعد وثيقة لنزع سلاح حماس وفتح معبر رفح وإعادة إعمار غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حتى مطلع الفجر.. رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة لمنع انتشار الابقار بالشوارع

محمد الغزاوى

ترأس اللواء رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة منذ قليل فى الساعات الأولى من صباح اليوم  ، لمنع انتشار الأبقار والعجول والدواب الضالة  في شوارع الحي بمختلف المناطق السكنية ، واتخاذ  الإجراءات القانونية  اللازمة في هذا الشأن.

جاءت الحملة بناءاً على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، بمنع انتشار الأبقار والدواب والماشية في شوارع المحافظة والاحياء.

ومن جانبه قال اللواء أيمن صبحي ،:" أنه خلال الحملة لتفقد وجود أية ابقار في مختلف الشوارع بنطاق الحي ، تم ملاحقة  عدد منها والتأكد من دخولها ارض الشادوف مرة اخرى  .

حتى مطلع الفجر .. رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة  مكبرة لمنع انتشار الابقار المتجولة في الشوارع

وشدد رئيس حي الزهور علي أصحاب الأبقار بعدم خروج اي دابة خارج النطاق المحدد لها بأرض الشادوف ،والحفاظ علي مظهر الشوارع الحضاري وحق المواطنين في شوارع نظيفة .

وأكد رئيس حي الزهور ، أنه لا تهاون مع المقصرين ، وسيتم تطبيق القانون و مواصلة الحملات بشكل يومي حتي يتم القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في شوارع الحي وشوهت المظهر الحضاري للشوارع .

ويهيب رئيس حي الزهور بأصحاب الأبقار والماشية أنه لم يتهاون مع تطبيق القرارات ، والحفاظ علي شكل الشوارع وصحة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر ، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية .

بورسعيد الزهور الماشية الهائمة محافظة بورسعيد

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الإيجار القديم

موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟

الهلال الأحمر

تمكين المرأة يتصدر فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

صناع الخير

صناع الخير توزع بطاطين على الفئات الأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط

نجم تيك توك الأشهر خابي لام

بمليار دولار.. أشهر تيك توكر في العالم يبيع صورة وجهه

ديبالG318 الـ REEV‏ ‏تقترب من الظهور الرسمي الأول في مصر

ديبال G318 REEV

بعد طرحها الرسمي.. أرخص سيارات فورثينج الصينية في مصر وأسعارها

فورثينج T5

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

