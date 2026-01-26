قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
ترامب عن عودة رفات الأسير الإسرائيلي الاخير: "لقد أعدناهم جميعاً.. لقد ظنوا أن ذلك مستحيل
محافظات

رئيس زهور بورسعيد: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

رئيس زهور بورسعيد : حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع
رئيس زهور بورسعيد : حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع
محمد الغزاوى

تابع  اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، حملة  لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع العاشر من رمضان والعبور و23 ديسمبر والحراسات ومحيط المجمع الإسلامي بمنطقة التعاونيات ، وتم مصادرة جميع المخالفات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة ازالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق امام المواطنين ،و إعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .

 

 

رئيس زهور بورسعيد : حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

و اسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات ، ومصادرتها  ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ  على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع .

ومن جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي  رئيس حي الزهور ، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات ، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري ، و شكلها الجمالي ، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة .

