رئيس زهور بورسعيد: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

تابع اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، حملة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بشوارع العاشر من رمضان والعبور و23 ديسمبر والحراسات ومحيط المجمع الإسلامي بمنطقة التعاونيات ، وتم مصادرة جميع المخالفات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة ازالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق امام المواطنين ،و إعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .

رئيس زهور بورسعيد : حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمختلف المناطق والشوارع

و اسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات ، ومصادرتها ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع .

ومن جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات ، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري ، و شكلها الجمالي ، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة .