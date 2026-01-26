بعد اندلاع حريق بمحل مأكولات.. حملة مكبرة للغلق ومراجعة التراخيص بـ"عرب بورسعيد"

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة اليوم بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد شادى محروس وادارات التراخيص و الإشغالات و البيئة لمراجعة تراخيص المحلات ومداخن الشويات.

جاءت الحملة المكبرة بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمجابهة التعديات على املاك الدولة و الإشغالات وممارسة أنشطة بدون تراخيص تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات القيادة السياسية

اندلاع حريق محدود بمدخنة محل مأكولات بعرب بورسعيد

وتابعت الحملة تراخيص محل مأكولات نشب بمدخنته حريق محدود مساء أمس وتم السيطرة عليه فورا بمعرفة قوات الحماية المدنية خلال دقائق معدودة.

واسفرت الحملة عن غلق وتشميع المطعم نتيجة الحريق الناتج من المدخنة الخاصة به.

ونفذت الحملة القرار الصادر من مركز الرخص الموحد، والمعتمد من محافظ بورسعيد تجاه محل شهير بالتنسيق مع شرطة المرافق ومركز سلامه الغذاء والحماية المدنية والكهرباء والغاز ومركز الرخص.

وأكد رئيس عرب بورسعيد أنه لا تهاون مع اي مخالفات فى نطاق الحي او تعديات على املاك الدولة قد تسبب اي نوع من الخطر على المواطن صاحب الحق الأصيل في الاستمتاع بالمنفعة العامة.

وشدد رئيس حي العرب على مواصلة الحملات على فترات صباحية ومسائية بكافة مناطق الحي وقطاعاته السكنية المختلفة.