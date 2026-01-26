قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
محافظات

بعد اندلاع حريق بمحل مأكولات.. حملة مكبرة للغلق ومراجعة التراخيص بـ"عرب بورسعيد"

محمد الغزاوى

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة اليوم بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العميد شادى محروس وادارات التراخيص و الإشغالات و البيئة لمراجعة تراخيص المحلات ومداخن الشويات.  

جاءت الحملة المكبرة بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمجابهة التعديات على املاك الدولة و الإشغالات وممارسة أنشطة بدون تراخيص تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات القيادة السياسية 

اندلاع حريق محدود بمدخنة محل مأكولات بعرب بورسعيد

وتابعت الحملة تراخيص محل مأكولات نشب بمدخنته حريق محدود مساء أمس وتم السيطرة عليه فورا بمعرفة قوات الحماية المدنية خلال دقائق معدودة.

واسفرت الحملة عن غلق وتشميع المطعم نتيجة الحريق الناتج من المدخنة الخاصة به.

ونفذت الحملة القرار الصادر من مركز الرخص الموحد، والمعتمد من محافظ بورسعيد تجاه محل شهير بالتنسيق مع شرطة المرافق ومركز سلامه الغذاء والحماية المدنية والكهرباء والغاز ومركز الرخص. 

وأكد رئيس عرب بورسعيد أنه لا تهاون مع اي مخالفات فى نطاق الحي او تعديات على املاك الدولة قد تسبب اي نوع من الخطر على المواطن صاحب الحق الأصيل في الاستمتاع بالمنفعة العامة.

وشدد رئيس حي العرب على مواصلة الحملات على فترات صباحية ومسائية بكافة مناطق الحي وقطاعاته السكنية المختلفة.

بورسعيد محافظة بورسعيد حى العرب محافظ بورسعيد

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

مخلفات الرعاية الصحية

البيئة تطلق مشروع إعداد برامج تدريبية متخصصة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بمصر

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: اليوم العالمي للطاقة النظيفة دعم للبحث العلمي وتعزيز للابتكار المستدام

أمراض الجهاز التنفسي المعدية

تعليمات هامة من القومي للبحوث لحماية الجهاز التنفسي من الأمراض

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

