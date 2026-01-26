قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخروقات مستمرة وتتزايد.. لبنان يقدم شكوى رسمية ضد إسرائيل في مجلس الأمن
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة للقضاء على المخالفات والتعديات ومتابعة غلق محلات الخردة بعرب بورسعيد

عرب بورسعيد يواجه الاشغالات و محلات الفرزة
عرب بورسعيد يواجه الاشغالات و محلات الفرزة
محمد الغزاوى

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب فى محافظة بورسعيد حملة صباحية مبكرة في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري لمحافظة بورسعيد .


وضمن سلسلة الحملات المتواصلة بشوارع حى العرب 


واستهدفت الحملة شوارع الحى الرئيسية والجانبية بشارع السواحل ومحيط سوق العصر (1) وسوق العصر (2) وشارع الغورى وشارع محمد فريد (كسرى)وشارع أحمد ماهر(الحميدى) والشوارع المتفرعة منه لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق وعلى الأرصفة .

عرب بورسعيد يواجه الاشغالات و محلات الفرزة 

واسفرت الحملة عن ازالة الإشغالات الثابتة والمتحركة أمام المحلات  بما يسهم في إعادة الانضباط والحفاظ على حقوق المواطنين .
 

وتم رفع كافة الإشغالات المخالفة والتعديات وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمشاة بما يحقق السيولة المرورية ويضمن السير الآمن 
ولاقت هذه الحملات استحسان المواطنين لما لها من دور فعال في فرض النظام وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على الصورة الحضارية اللائقة بحى الشرق.
 

وأكد رئيس حى العرب  استمرار الحملات المكبرة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والضرب بيد من حديد لعودة الانضباط والحفاظ على الواجهة الحضارية التى تليق بمكانة حى العرب  وتحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة.
 

بورسعيد حى العرب سوق العصر محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

تخرج أول دفعة في كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية

السيطرة على حريق

محافظ أسوان يتابع إجراءات السيطرة على حريق إندلع بعوامة.. صور

عرب بورسعيد يواجه الاشغالات و محلات الفرزة

حملة للقضاء على المخالفات والتعديات ومتابعة غلق محلات الخردة بعرب بورسعيد

بالصور

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

الجرأة والجمال.. روبى تثير الجدل بالأحمر الناري

روبي
روبي
روبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد