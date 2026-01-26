حملة للقضاء على المخالفات والتعديات ومتابعة غلق محلات الخردة بعرب بورسعيد

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب فى محافظة بورسعيد حملة صباحية مبكرة في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد بفرض الانضباط والحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري لمحافظة بورسعيد .



وضمن سلسلة الحملات المتواصلة بشوارع حى العرب



واستهدفت الحملة شوارع الحى الرئيسية والجانبية بشارع السواحل ومحيط سوق العصر (1) وسوق العصر (2) وشارع الغورى وشارع محمد فريد (كسرى)وشارع أحمد ماهر(الحميدى) والشوارع المتفرعة منه لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق وعلى الأرصفة .

عرب بورسعيد يواجه الاشغالات و محلات الفرزة

واسفرت الحملة عن ازالة الإشغالات الثابتة والمتحركة أمام المحلات بما يسهم في إعادة الانضباط والحفاظ على حقوق المواطنين .



وتم رفع كافة الإشغالات المخالفة والتعديات وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمشاة بما يحقق السيولة المرورية ويضمن السير الآمن

ولاقت هذه الحملات استحسان المواطنين لما لها من دور فعال في فرض النظام وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على الصورة الحضارية اللائقة بحى الشرق.



وأكد رئيس حى العرب استمرار الحملات المكبرة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والضرب بيد من حديد لعودة الانضباط والحفاظ على الواجهة الحضارية التى تليق بمكانة حى العرب وتحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة ومستدامة.

