العليا لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن تعلن أسماء أئمة الأوقاف الفائزين

أعلنت اللجنة العليا لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم أسماء أئمة الأوقاف الفائزين في فرع أئمة المساجد، وذلك عقب انتهاء المنافسات التي خصصت لتنمية قدرات الأئمة علميًا ودعويًا، وخلق روح من التنافس الإيجابي بينهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالخطاب الديني داخل المساجد.

الفائزون الثلاثة هم: محمد هاني عبد الباسط إمام مسجد حميد وهدان جنوب بورسعيد، وسامي أحمد عبد الرحمن محمد إمام مسجد الرحمن خشبة بحي الكويت، وخالد محمد حلمي سيد إمام وخطيب مسجد أبو عايش جنوب بورسعيد، بعد اجتيازهم مراحل المنافسات المقررة ضمن هذا الفرع التعليمي المتخصص.



ومن المقرر أن يكرم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأئمة الثلاثة الفائزين، خلال حفل افتتاح المسابقة، بمنحهم جوائز مالية تقديرًا لتفوقهم وتميزهم، ودعمًا لاستمرار دورهم الدعوي والتوعوي.



يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تُقام في الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، وتحمل في نسختها الحالية اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، بمشاركة 32 دولة و44 متسابقًا، من بينهم 3 متسابقين مصريين.