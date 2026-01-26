حملات دورية بمناخ بورسعيد لمتابعة وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ فى محافظة بورسعيد تنفيذ حملات متابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي، ومنها منطقة الحرية وشوارع أسوان وعادل الشربيني والعبور ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتكليفات الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشوارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات.

وأكدت رئيسة حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وشددت رئيس حى المناخ فى بورسعيد على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة الأستاذة شيماء العزبي، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة مدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.