الوالى يواصل قيادة حملات إزالة الإشغالات بضواحي بورسعيد | شاهد

واصل فوزى الوالى رئيس حى الضواحي فى محافظة بورسعيد تنفيذ توجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد صباحا و مساءا

وقاد فوزى الوالى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد إدارة الاشغالات خلال حملة لرفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات بشوارع ومناطق متعددة بحي الضواحى

الوالى يواصل قيادة حملات ازالة الإشغالات بضواحي بورسعيد

وتم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم التنبيه على اصحاب المحال والمقاهى بالالتزام بعدم عودة الاشغالات مرة اخري وأن من يخالف التعليمات سيطبق عليه القانون بكل حزم

وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة فروشات للخضار والفاكهة واقفاص خشبية وأقفاص بلاستيكية وعربات يد وتند وشماسي وبنوك خشبية وترابيزات وكراسي من امام أحد المقاهى وازالة حوامل خشبية واستاندات وفروشات لبيع سلع متنوعة من امام نهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى

وشدد فوزى الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه

جاء ذلك في إطار تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين تحقيقا للاستدامة البيئة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠