لليوم الثاني على التوالي رئيس مدينة بورفؤاد يترأس حملة مكبرة لغلق وتشميع محال فرز القمامة| شاهد

ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، حملة مكبرة مفاجئة لغلق وتشميع محال فرز القمامة بسوق محمد علي ، وذلك في إطار جهود أجهزة المدينة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة سارة التابعي مدير المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة، والمهندسة ريهام نجيب مدير إدارة المشروعات، والمهندس وليد البوهي بإدارة الطرق، والأستاذ محمد درويش مدير إدارة الإشغالات، والأستاذ محمد المنصوري مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة، والأستاذة شيماء عبد المحسن ممثل إدارة الأسواق.

هذا وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحال بسوق محمد علي ، ومصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة ، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

رئيس مدينة بورفؤاد : تمركزات ثابتة محيط مرفق المعديات وكوبري النصر لمجابهة فارزي القمامة

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق .

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشوية المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك والقاءها خارج الصندوق مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام بهنساوي بأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ تمركزات ثابتك ومتحركة بمحيط مرفقي المعديات وسط المدينة والرسوة وكوبري النصر العائم لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المدينة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة، موجهاً مسئولي الشركة المسند إليها أعمال النظافة وجمع المخلفات بإحلال وتحديد حاويات القمامة وتكثيف أعمال النظافة والكنس بمحيط السوق.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأن الأربعاء المقبل سيشهد لقاء موسع مع منتفعي المحال التجارية بسوق محمد علي لبحث سبل تطوير السوق تزامناً مع اعلان بورفؤاد مدينة خالية من الأسواق العشوائية ومواكبة مشروعات التنمية التي تشهدها مدينة بورفؤاد خلال الفترة الحالية.