للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. سيارات الكسح بـ ضواحي بورسعيد تواصل سحب المياه | شاهد

دفع فوزى الوالى رئيس حى الضواحي فى محافظة بورسعيد بناء على توجيهات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد للمرة الثانية خلال 48 ساعة سيارات كسح المياه الي منطقة السيدة نفيسة بنطاق الحي لشفط المياه وتطهير غرف التفتيش نتاج الاستخدام السيئ من سكان المنطقة ووجود كسور فى نوازل صرف العمارات السكنية



كان محافظ بورسعيد وجه بضرورة العمل على رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بجميع احياء المحافظة

وتابع فوزى الوالى رئيس حى الضواحى ميدانيا سيارة كسح المياه وفريق العمل الميدانى لادارة المرافق والصرف الصحى للحى لتنفيذ التحرك السريع لازالة وشفط وكسح اى تجمعات مياه وتطهير خطوط الصرف الصحى بها

و قام فريق العمل الميدانى لادارة المرافق والصرف الصحى بالحى وبالتنسيق مع الشركة القابضة باستخدام سيارة كسح المياه التابعة للحى بكسح وشفط تجمعات المياه وتسليك وتطهير الخط الرئيسي وفتح المطابق نتيجة وجود سدد عمومي.



يأتى ذلك ضمن تعليمات الاجهزة التنفيذية بالحى بالتحرك السريع لشفط وكسح تجمعات المياه وان تكون فرق الصرف الصحى على استعداد دائم لمواجهة اى تجمعات مياه للصرف الصحى و في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة للاجهزة التنفيذية بالحى برفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بالحى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الضواحى لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠



