استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من قدامى الرياضيين ولاعبي النادي المصري السابقين، في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع الرموز الرياضية بالمحافظة، والاستفادة من خبراتهم الطويلة في خدمة الرياضة البورسعيدية.

وقال محافظ بورسعيد إن قدامى الرياضيين يمثلون قيمة كبيرة وتاريخًا مشرفًا لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أن ما قدموه خلال مسيرتهم كان مصدر فخر وسعادة لجماهير المدينة الباسلة، وأن المحافظة حريصة على استمرار التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لدعم الأندية، وعلى رأسها النادي المصري.

محافظ بورسعيد يؤكد تقديره لرموز الرياضة ودعم مسيرة النادي المصري

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الرياضي، باعتباره أحد محاور بناء الإنسان، لافتا إلى أهمية تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرموز الرياضية من أجل دعم مسيرة التطوير داخل الأندية وتحقيق طموحات الجماهير.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بما يشهده النادي المصري من تطور ملحوظ على المستويين الإداري والفني، مثمنًا الجهود المبذولة من مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، في توفير أجواء مناسبة للفريق ودعم مسيرته لتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم وتاريخ النادي.

كما أكد استمرار الدعم الكامل لمجلس إدارة النادي، ومتابعة الأعمال الجارية بمشروع الاستاد الجديد، الذي يمثل حلمًا طال انتظاره لجماهير المصري، مشددًا على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وتناول اللقاء أيضًا استعراض أبرز المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والتي انعكست بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسخت مكانة بورسعيد كإحدى المدن الرائدة على مستوى الجمهورية.

من جانبهم، أعرب وفد قدامى الرياضيين عن تقديرهم لمحافظ بورسعيد، مثمنين حرصه على التواصل المستمر معهم ودعمه للرياضة والرياضيين، مؤكدين دعمهم الكامل لمسيرة النادي المصرى خلال المرحلة المقبلة، وثقتهم في استمرار النجاحات التي تليق بتاريخه وجماهيره.