لقي شاب يُدعى عبد الرحمن حسين على حسن، عامل بمغسلة سيارات، مصرعه إثر اعتداء زميله عليه بسلاح أبيض، على خلفية خلاف نشب بينهما في منطقة الجوهرة نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى طلب المتهم من المجني عليه توصيله إلى عمله باستخدام الدراجة النارية الخاصة به، وعقب رفضه استخرج مطواة وسدد له طعنة في الفخذ اليسرى، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ونزيفه بكميات كبيرة من الدماء، قبل أن يقوم أحد المارة بنقله إلى المستشفى، حيث جرت محاولات إنقاذه لكنه توفي بعد دخوله بقليل.



بورسعيد| مصرع عامل بمغسلة سيارات رفض توصيل زميله.. وضبط المتهم

تلقى اللواء محمد الجمسي بلاغًا بالحادث، ووجّه على الفور بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، وتمكن فريق البحث من تضييق الخناق على المتهم عبر الأكمنة الثابتة والمتحركة وضبطه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية.