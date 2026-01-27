الدعدع يواصل قيادة الحملات بعرب بورسعيد لمجابهة الإشغالات | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العرب فى محافظة بورسعيد قيادة المهندس وليد الدعدع حملاتها لمجابهة الاشغالات و التعديات على املاك الدولة بنطاق الحي بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بأعادة الانضباط بالشارع بمختلف احياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وقاد الدعدع فريق العمل الميدانى و إدارة الإشغالات و البيئة بعدد من مناطق الحي بينها رفع الاشغالات من شارع السواحل ومحيط سوق العصر وشارع محمد على والمرور على محلات الدواجن





واسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الإشغالات و الاستندات و الترابيزات و العوائق الموضوعة أمام المحلات وتسبب إعاقة للطريق

وحررت الحملة عدد من محاضر اشغال الطريق و التعديات و مخالفة البيئة للمخالفين

ومن جانبه أكد المهندس وليد الدعدع مواصلة فرق العمل الميداني للإشغالات و البيئة العمل على فترات صباحية و مسائية لتنفيذ تعليمات محافظ بورسعيد وانفاذ القانون

وشدد رئيس حى العرب على انه لا تهاون مع المخالفين و المتعدين على أملاك الدولة

وأضاف الدعدع أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لرؤية مصر 2030 في بناء بيئة حضرية نظيفة وصحية، مؤكّدًا استمرار المتابعة والمصادرة لأي نشاط مخالف بشكل دوري، بما يضمن حياة أفضل للمواطنين ويحسن جودة الخدمات في الحي.

وناشد رئيس حى العرب المواطنين التعاون الكامل مع الحي والإبلاغ الفوري عن أي نشاط فرزة أو تعديات داخل المناطق السكنية، سواء عبر الصفحة الرسمية لحي المناخ أو من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

واكد الدعدع على أن الحملات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، إعادة الانضباط، وتحسين جودة الحياة داخل حي المناخ، من خلال تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.