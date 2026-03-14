توك شو

أفضل وقت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان | فيديو

منار عبد العظيم

استعرض برنامج "صباح البلد" مجموعة من النصائح المهمة لمتابعي الرياضة حول أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان المبارك. 

حيث أكد أن التمرين أثناء الصيام قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة في ظل فقدان الجسم للسوائل والأملاح.

 لذلك، تم التأكيد على ضرورة اتباع بعض الإرشادات للحفاظ على اللياقة البدنية دون التأثير على صحة الصائم.

أبرز النصائح التي تم طرحها تشمل:

تجنب ممارسة التمارين أثناء الصيام: لأن الجسم يكون في حالة جفاف وفقدان للسوائل والأملاح، مما يرفع من خطر الإصابات.

الانتظار بعد الإفطار: يُنصح بالانتظار من ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الإفطار قبل بدء التمرين الرياضي، حتى يتسنى للجسم استعادة بعض طاقته.

تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات: لتعويض الطاقة المفقودة خلال فترة الصيام، وهي ضرورية لتحسين الأداء الرياضي بعد الإفطار.

عدم الإفراط في الطعام وقت الإفطار: مع التركيز على تناول الخضروات وشرب السوائل للحفاظ على الترطيب.

وجبة بين الإفطار والسحور: من المهم تناول وجبة تحتوي على البروتينات والفواكه لتوفير الطاقة الكافية.

الحصول على ساعات نوم كافية: لتسهيل عملية الاستشفاء والراحة التي يحتاجها الجسم بعد التمرين.

التقليل من تناول الحلويات الشرقية: من الأفضل الاقتصار على الحلويات سريعة الهضم، ويمكن تناول الكنافة في السحور كمصدر للطاقة.

كما شدد البرنامج على ضرورة أن يولي الصائمون اهتمامًا خاصًا بنوعية الطعام الذي يتناولونه، مؤكدين أن التوازن بين التغذية السليمة والنشاط الرياضي يمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة الجسم ولياقته خلال هذا الشهر الفضيل.

