توازن بين القوة والطاقة .. نصائج مهمة للرياضيين في شهر رمضان

مع شهر رمضان، يواجه الرياضيون تحديًا مزدوجًا: المحافظة على مستويات الطاقة والأداء البدني، مع الالتزام بالصيام. ومن هنا تأتي أهمية التخطيط الغذائي الذكي الذي يدعم القوة العضلية، ويعوض السوائل المفقودة، ويضمن التعافي بعد التدريب، ليظل الصيام تجربة صحية وآمنة دون المساس بالنشاط الرياضي.

في هذه الحلقة نسلط الضوء على التغذية المثالية للرياضيين خلال رمضان، مع تقديم دليل عملي يشمل: الاحتياجات الغذائية الدقيقة لكل رياضي، أفضل الأطعمة لتعزيز الطاقة، تنظيم الوجبات بين الإفطار والسحور لدعم الأداء البدني، وأهمية الترطيب المستمر لتجنب الإرهاق والجفاف. كما نسلط الضوء على استراتيجيات التعافي بعد التمارين للحفاظ على الكتلة العضلية والصحة العامة طوال الشهر.

إعداد الحلقات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة، وقدم الحلقة الدكتور الصيدلاني محمد الصادق، أحد دارسي برنامج التغذية الإكلينيكية – الدراسات العليا، كلية الصيدلة بجامعة العاصمة، تحت إشراف

الدكتور محمد قطب السيد، رئيس قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمراجعة الدكتور إيمان رأفت والدكتورة أسماء علي من قسم الأدوية والسموم.

وتؤكد الكلية من خلال هذه السلسلة على أهمية تقديم محتوى علمي مبسّط، يمكّن الرياضيين من الجمع بين العبادة والحفاظ على صحتهم وقوتهم البدنية خلال الشهر الفضيل.

صيام متوازن، جسم نشيط، وقوة مستمرة.