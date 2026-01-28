قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
مئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية تتوجه إلى غزة
أول استجواب في البرلمان| مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقة
خطابي يشيد بدور الإعلام الرقمي خلال تخريج الدفعة 34 بالجامعة الأمريكية
إعلام إسرائيلي: معبر رفح سيفتح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي "تغيير الشعبة" قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
رئيس جامعة بورسعيد: 2026 يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا

رئيس جامعة بورسعيد يترأس مجلس الجامعة
محمد الغزاوى

ترأس الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الاجتماع الشهري لمجلس الجامعة لعام 2026،  في جلسته رقم (217)، بحضور أعضاء المجلس.
 

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة أن عام 2026 يُمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة جامعة بورسعيد، حيث جرى اعتماده عامًا للتنفيذ الفعلي وترجمة الخطة الاستراتيجية إلى واقع ملموس، موضحًا أن ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية جاء نتيجة التعاون والتكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة 

وشدد رئيس جامعة بورسعيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة الجهود والعمل بروح جماعية لبناء جامعة عصرية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة.

افتتح رئيس جامعة بورسعيد أعمال المجلس بتوجيه التحية لأعضاء المجلس، معربًا عن تهانيه للأستاذة الدكتورة أماني الدسوقي بمناسبة صدور قرار تجديد الثقة بها عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة لفترة جديدة، كما قدّم التهنئة للمشرفين الجدد على القطاعات، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم.
 

رئيس جامعة بورسعيد يترأس مجلس الجامعة 

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر القائم بين جامعة بورسعيد ومحافظة بورسعيد، مثمنًا الدور الداعم الذي يقوم به اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم مسيرة التطوير داخل الجامعة، كما أعرب عن تقديره للمهندس محمد السيد، عضو مجلس الجامعة، لما يقدمه من دعم مستمر ومساهمات إيجابية تخدم العملية التعليمية.
 

وتطرق رئيس جامعة بورسعيد إلى أوجه التعاون المشترك بين جامعة بورسعيد وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز فرص الطلاب التعليمية ويسهم في تحسين جودة البرامج الأكاديمية والخدمات المقدمة.
 

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الاجتماع يُعد أول اجتماعات مجلس الجامعة خلال عام 2026، الذي تم اعتماده عامًا للتطبيق والتنفيذ العملي لمحاور الخطة الاستراتيجية للجامعة، بما يتماشى مع توجهات واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددًا على ضرورة تفعيل أدوار القطاعات المختلفة والعمل وفق إطار مؤسسي موحد.
 

وفي هذا السياق، اشاد بالتعاون الفعال بين كليات القطاع الطبي «الطب، الصيدلة، التمريض»، والذي كان له أثر واضح في تطوير أداء المستشفى الجامعي بجامعة بورسعيد، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
 

ومن جانبها، استعرضت الأستاذة الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، أبرز التطورات والإنجازات التي شهدتها المستشفى مؤخرًا، مؤكدة استعدادها الكامل للتوسع في التعاقدات المختلفة، في ظل ما تمتلكه من أطقم طبية مؤهلة وإمكانات وتجهيزات طبية حديثة.
 

و تابع المجلس عرضًا قدمه الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي، عميد كلية الطب، استعرض خلاله ملامح خطة تطوير الكلية، بما يتوافق مع متطلبات المجتمع وسوق العمل في المجال الطبي، وذلك في إطار الاستعداد لإنشاء مدينة طبية متكاملة تعتمد على برامج تعليمية متطورة تسهم في تخريج كوادر طبية متميزة.
 

ووجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لفريق التصنيفات الدولية بالجامعة برئاسة الدكتور صالح زورمبة، ولجميع فرق العمل بالكليات، تقديرًا لما بذلوه من جهود كان لها دور بارز في تحقيق الجامعة لمراكز متقدمة في عدد من التصنيفات الدولية.
وفي ختام أعمال المجلس، وبالإنابة عن الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، قامت الأستاذة الدكتورة هبة عبد العاطي، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) ومركز كريتيفا فرع بورسعيد، بتقديم درع تكريم للأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، عرفانًا بدعمه المتواصل للمبادرات الهادفة إلى إعداد وتأهيل الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
 

وعلى مستوى القرارات، وافق مجلس الجامعة على منح درجة الماجستير لعدد 13 باحثًا، ودرجة الدكتوراه لعدد 9 باحثين، فضلًا عن استعراض بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

