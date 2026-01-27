قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سيراً على الأقدام.. رئيس بورفؤاد يلتقي أهالي المدينة ويستمع لمطالبهم

محمد الغزاوى

التقى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، بعدد من أهالي المدينة، في لقاء مباشر مع المواطنين، استمع خلاله إلى شكاواهم واستفساراتهم، واطّلع على مطالبهم واحتياجاتهم على أرض الواقع، رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مدير الإدارة الهندسية، والمهندس وليد البوهي بإدارة الطرق.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس مدينة بورفؤاد على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف عن قرب على مشكلاتهم تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، موجّهًا الجهات المعنية بسرعة دراسة تلك المطالب والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن أجهزة المدينة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز آليات التواصل المباشر معهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن التواجد الميداني والالتقاء بالمواطنين في مواقعهم يسهم في رصد المشكلات الحقيقية ووضع حلول عملية وسريعة لها، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق رضا المواطن وتحسين مستوى معيشته، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل المدينة.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي إلى استمرار هذه اللقاءات الميدانية ، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والعمل الدائم على تطوير مستوى الخدمات الحكومية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد بأن الفترة المقبلة ستشهد البدء في أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد وإستراحات المواطنين المصنوعة من الخشب، فضلاً عن الاهتمام برفع كفاءة مستوي الزراعات والإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

