الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى الأهالي.. تحصين 48 كلبًا ضالًا خلال حملات الطب البيطري بقنا

حملة تحصين الكلاب الضالة بقنا
حملة تحصين الكلاب الضالة بقنا
يوسف رجب

واصلت مديرية الطب البيطري بقنا، تنفيذ حملاتها المكبرة لتحصين وتطعيم الكلاب الضالة بمناطق متفرقة من مدينة قنا، بقيادة الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا.

وقال مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إن الحملات تنفذها إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية بقيادة الدكتورة نجلاء محمود، مدير الإدارة، وبمتابعة الدكتورة أسماء صابر، مدير إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة، بمشاركة فريق متكامل من أطباء المديرية وإدارة قنا البيطرية، إلى جانب متطوعين من جمعية الهلال الأحمر بقنا.

وأشار سباق، إلى أن الحملات تأتي استكمالًا لخطة شاملة أعدتها مديرية الطب البيطري بقنا لتغطية جميع مناطق المدينة، حيث يتم تنفيذ أعمال التطعيم والتحصين وفق جداول زمنية محددة لضمان الوصول إلى مختلف المناطق وتحقيق تغطية كاملة.

وأشار  مدير عام الطب البيطري بقنا، إلى أن الحملات أسفرت خلال هذا الأسبوع عن تحصين وتطعيم 48 كلبًا ضالًا بعدد من المناطق بمدينة قنا.

وأكد سباق، بأن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا، بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتنفيذًا لتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتور الحسيني عوض، مدير إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات الخاصة بتحصين الكلاب الضالة، بجميع مدن ومراكز محافظة قنا، ضمن رؤية الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تولي اهتمامًا بطرق التعامل الآمن والرحيم مع الكلاب الضالة بما يحافظ على سلامة المواطنين.


حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

