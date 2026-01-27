رئيس حي الزهور يترأس حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات| شاهد

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف المناطق والشوارع .

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة ازالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق امام المواطنين ،و إعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .

اسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات ، ومصادرتها ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع .

ومن جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات ، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري ، و شكلها الجمالي ، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.