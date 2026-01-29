رئيس زهور بورسعيد: حملاتنا مستمرة على مدار اليوم ولن نتهاون مع المخالفين| شاهد

شنّ حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس الحي، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد سليمان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعوق حركة المرور والمشاه.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وجاءت الحملة بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد سليمان وكيل قسم المرافق بمديرية أمن بورسعيد، وبمشاركة الرائد عبد الله مخلوف، وملازم أول إبراهيم عبد الفتاح، وملازم أول باهر إيهاب، وقوة من أفراد قسم المرافق بورسعيد.

حي الزهور يضرب بيدٍ من حديد للقضاء على الإشغالات والتعديات

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة، والميادين العامة.

وشملت الحملة المرور على عدد من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق الحي، أبرزها شارع النصر وشارع العاشر من رمضان ومنطقة تعاونيات حسن عمار، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد من الإشغالات والتعديات والمخالفات التي كانت تعيق الطريق أمام المواطنين وتتسبب في تكدس الحركة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من المضبوطات المخالفة، من بينها ميزان لأحد النباشين وتروسيكل لنباش آخر، بالإضافة إلى كراسي وطرابيزات وتقفيلات وتند خاصة بعدد من المقاهي الشهيرة داخل نطاق الحي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

وأوضح اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، أنه تم التنبيه المشدد على أصحاب الإشغالات بعدم إعادة وضعها مرة أخرى، مشددًا على أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومفاجئ للتصدي لأي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم وتيسير الحركة داخل شوارع الحي.

وأكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات، ورصيف خالي من أي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.