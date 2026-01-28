بعد سنين من النسيان.. رئيس مناخ بورسعيد تزيل عشوائيات سوق ناصر القديم | شاهد

قادت شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد حقوقها وحماية مقدراتها.

جاءت الحملةبناء على تعليمات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بعد غياب سنين لتدخل الأجهزة التنفيذية بمنطقة ناصر لانفاذ أحكام القانون

استهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات على أرض منطقة ناصر "سابقاً" المخصصة لاستكمال مشروع الإسكان التعاوني، حيث تم إزالة جميع التعديات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع التأكيد على استعادة حق الدولة في استخدام الأراضي المخصصة للمشروعات القومية.

رافق رئيسة الحي خلال الحملة الأستاذ السيد الضوي سكرتير الحي وفرق عمل الإدارات المعنية، وعلى رأسها الإدارة الهندسية ولجنة رصد التعديات، ضمن سلسلة الحملات الدورية التي ينفذها حي المناخ للتأكد من الالتزام بالتراخيص، وضمان حقوق الدولة، والحفاظ على المظهر الحضاري للأراضي والممتلكات العامة.

العزبي" تؤكد رصد ومتابعة جميع المخالفات والتعديات والضرب بيد من حديد ضد كل مخالف

وأكدت شيماء العزبي أن الحملة تأتي ضمن خطة عمل متكاملة لرصد أي مخالفات أو تعديات في المهد والتعامل معها فوراً، مشددة على أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز على أملاكها أو مخالفات لقوانين البناء، وسيتم الضرب بيد من حديد ضد كل متعدٍ.

يأتي هذا التحرك في سياق التزام حي المناخ بتحقيق رؤية مصر 2030، ولاسيما الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة (مدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة)، والهدف 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، بما يضمن بيئة حضرية منظمة، عادلة، ومستدامة، تحافظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة.