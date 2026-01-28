«ضواحى بورسعيد» يُواصل تضييق الخناق على النباشين.. «الوالي» يُداهم مخازن الفرزة|شاهد

واصل فوزى الوالي رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد القيادة للميدانية للأجهزة التنفيذية تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي ضرورة مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع أحياء بورسعيد

جاءت الحملة المكبرة لمكافحة ظاهرة النباشين و للقضاء على اكبر بؤرة لمحلات ومخازن الفرزة بالضواحى



حملة مكبرة للتصدي لمخازن الفرزة وردع ظاهرة النباشين"

و قامت حملة مشتركة مكبرة من ادارة الاشغالات وادارة شئون البيئة على قناة الاتصال وبمنطقة شباب الخريجين باستخدام سيارة ومعدات الحي



وقد اسفرت جهود الحملة مصادرة كميات بلغت طن ونصف من محال الفرزة والخردة علي قناة الاتصال ومصادرة اجولة محملة بالفرزة وكذلك تشميع محل بعمارة 89 بشباب الخريجين



وشدد فوزى الوالى ان الحى لن يتهاون فى ملف مكافحة ظاهرة النباشين ومحلات الفرزة لما تسببه من تلوث بيئي و تشويه للمظهر الحضارى المنشود للحى



جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين تحقيقا للاستدامة البيئة

