ضبط عامل بتهمة الاعتداء على طفل معاق ذهنيا في بورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد القبض على عامل بإحدى شركات الخدمات المعاونة، على خلفية اتهامه بالتعدي جنـ سيا على طفل من ذوي الهمم، بدائرة مدينة بورفؤاد.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، ووجه اللواء محمد الجمسي مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء ضياء زامل مدير مباحث مديرية أمن بورسعيد، حيث جرت التحريات التي توصلت إلى تحديد المتهم وضبطه.



وأفادت المعلومات بأن المتهم استدرج الطفل، البالغ من العمر 12 عامًا، إلى محل كائن أسفل عقار تحت الإنشاء بمنطقة الفيروز، واعتدى عليه مستغلًا حالته.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض المتهم على جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة القضية، مع استكمال التحقيقات.