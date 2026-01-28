ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

تنشر صدى البلد رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد و المتوقع اعتمادها من اللواء اركان حرب محب حبشي محافظة بورسعيد أول الاسبوع المقبل

هذا وعلمت صدى البلد استمرار أعمال الرصد لنتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكنترول الشهادة الإعدادية حتى كتابة هذه السطور

رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

رابط النتيجة اضغط هنا

ويتابع عن كثب أعمال الكنترول و رصد النتائج محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم عقب وصوله و استلامه العمل صباح اليوم بقرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قادما من أسوان.

وتشهد الأوساط البورسعيدية حالة ترقب من الأسر التى لها أبناء و بنات بالصف الثالث الاعدادي انتظار لإعلان النتيجة فور اعتمادها.