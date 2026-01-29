ممثلو 30 دولة .. وصول المشاركين بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن | صور

​استقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الوفود المشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها التاسعة، حيث وصل 42 متسابقاً من حملة كتاب الله والمنشدين من مختلف دول العالم، تمهيداً لانطلاق الفعاليات الرسمية للحدث الذي يحمل اسم القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا.

ممثلو 30 دولة.. وصول المتسابقين لبورسعيد الدولية لحفظ القرآن تمهيداً للافتتاح غداً



​تبدأ الفعاليات غداً بأداء المتسابقين الـ 42، ومن بينهم ثلاثة مصريين والباقي من جنسيات أجنبية مختلفة، صلاة الجمعة في مسجد السلام بمحافظة بورسعيد، ويتبع ذلك تقديم فقرات متنوعة من الإنشاد الديني والمدح وتلاوة القرآن الكريم في شوارع المحافظة، لإضفاء أجواء إيمانية تسبق الانطلاق الرسمي للمنافسات.



​تنطلق المراسم الرسمية للمسابقة في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ، ومن المقرر بثها عبر التلفزيون المصري بحضور وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، ونخبة من قيادات الأزهر الشريف وكبار المسؤولين، حيث تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمدير التنفيذي للمسابقة الإعلامي عادل المصيلحي.

​تستمر منافسات الدورة التاسعة حتى الثاني من فبراير المقبل، حيث يتنافس المشاركون في فروع الحفظ والابتهال، وسط دعم كبير وتجهيزات مكثفة من محافظة بورسعيد لإخراج المسابقة بصورة تليق بمكانة مصر الدولية في رعاية أهل القرآن الكريم والمنشدين.