محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، وذلك ضمن فعاليات افتتاح الدورة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام تحت رعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من حفظة كتاب الله من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ورحب محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية السابق والوفد المرافق لهما، معربًا عن سعادته باستضافة المحافظة لهذه المسابقة العريقة التي أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الدينية والثقافية على المستويين المحلي والدولي، وتسهم في ترسيخ القيم الدينية السمحة وتشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم والتمسك بتعاليمه

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تحرص على دعم كافة الأنشطة التي تعزز الهوية الدينية وتدعم المواهب في مجال التلاوة والابتهال، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير وبناء الوعي الديني الصحيح.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن تقديره لمحافظة بورسعيد وقياداتها التنفيذية على حسن التنظيم والاستقبال، مشيدًا بما تشهده المحافظة من اهتمام ملحوظ بالأنشطة الدينية والثقافية، ومؤكدًا أن المسابقة تمثل منصة مهمة لاكتشاف الموهوبين في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني ورعايتهم.

وتشهد فعاليات افتتاح المسابقة اليوم في تمام السادسة مساء بالمركز الثقافي، حضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة، وسط أجواء روحانية مميزة تتضمن تلاوات قرآنية عطرة وفقرات من الابتهال الديني، تعكس المكانة المتميزة للمسابقة وأهميتها في نشر قيم الخير والتسامح.