رسميا.. حمزة عبدالكريم يوقع العقد الثلاثي مع برشلونة| اعرف موعد السفر
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني في نسختها التاسعة
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني في نسختها التاسعة
محمد الغزاوى

استقبل اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، وذلك ضمن فعاليات افتتاح الدورة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والتي تقام تحت رعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من حفظة كتاب الله من مختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية والأجنبية.

ورحب محافظ بورسعيد بوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية السابق والوفد المرافق لهما، معربًا عن سعادته باستضافة المحافظة لهذه المسابقة العريقة التي أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الدينية والثقافية على المستويين المحلي والدولي،  وتسهم في ترسيخ القيم الدينية السمحة وتشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم والتمسك بتعاليمه

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الأوقاف

وأكد اللواء محب حبشي أن محافظة بورسعيد تحرص على دعم كافة الأنشطة التي تعزز الهوية الدينية وتدعم المواهب في مجال التلاوة والابتهال، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير وبناء الوعي الديني الصحيح.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن تقديره لمحافظة بورسعيد وقياداتها التنفيذية على حسن التنظيم والاستقبال، مشيدًا بما تشهده المحافظة من اهتمام ملحوظ بالأنشطة الدينية والثقافية، ومؤكدًا أن المسابقة تمثل منصة مهمة لاكتشاف الموهوبين في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني ورعايتهم.

وتشهد فعاليات افتتاح المسابقة اليوم في تمام السادسة مساء بالمركز الثقافي، حضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة، وسط أجواء روحانية مميزة تتضمن تلاوات قرآنية عطرة وفقرات من الابتهال الديني، تعكس المكانة المتميزة للمسابقة وأهميتها في نشر قيم الخير والتسامح.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد وزير الأوقاف

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

جانب من الفاعليات

تجارة عين شمس تفتح باب الانضمام لهيئة المحكمين بمجلة الفكر المحاسبي

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط الرياح مستمر

مستشفي السنطة

وزير الصحة يتلقى تقريرا بمرور ميداني على 29 مشروعا صحيا في 10 محافظات

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

