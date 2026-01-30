نائب محافظ بورسعيد يفتتح مسجد الحرم بمساكن اللؤلؤة | صور

افتتح الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد مسجد الحرم بمنطقة مساكن لؤلؤة بورسعيد بحي المناخ نيابة عن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، وضمن جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

رئيسة حي المناخ تستقبل نائب المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف لافتتاح مسجد الحرم بـ«لؤلؤة بورسعيد»

و استقبلت شيماء العزبي، رئيسة حي المناخ، المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وفضيلة الدكتور أحمد أبو طالب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، وذلك لأداء صلاة الجمعة وافتتاح مسجد الحرم بمشروع «لؤلؤة بورسعيد».



ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة لدور العبادة، والارتقاء بالبنية الخدمية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما يسهم في ترسيخ القيم المجتمعية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وشهدت الزيارة تفقد مكونات المسجد ومحيطه، والاطمئنان على جاهزيته الكاملة لاستقبال المصلين، في ظل المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، لضمان توافر أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكدت رئيسة حي المناخ حرص الحي على التعاون المستمر مع الأجهزة التنفيذية والأوقاف، بما يحقق التكامل المؤسسي، ويعزز كفاءة تقديم الخدمات، في إطار تطبيق معايير الحوكمة والتميز الحكومي.

كما أشاد نائب محافظ بورسعيد بمستوى التنظيم والاستعدادات، والجهود المبذولة من حي المناخ، في سرعة الانتهاء من الأعمال، وإخراج المسجد في صورة حضارية تليق بأهالي المنطقة.



ويأتي افتتاح المسجد ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير دور العبادة، ودعم المشروعات الخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.