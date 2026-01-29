القرار يُنفّذ فورًا..رئيس ضواحي بورسعيد قلتلكم مش هسمح بأشغال |شاهد

شدد فوزى الوالى رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد على انه لا تهاون مع الاشغالات

وأكد رئيس حي الضواحي ان الحملات متواصلة لرفع الاشغالات والمخالفات بجميع انحاء الضواحى.



جاء ذلك خلال مواصلة الوالي قيادة الحملات المكبرة لازالة كافة الاشغالات والمخالفات والتعديات والعودة لخطوط التنظيم بمناطق متفرقة بالضواحى

جاءت الحملات بناء علي تعليمات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف الجهود في ملف الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد .

الوالى: العمل الميداني هو الأساس الحقيقي لخدمة المواطن

تم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم التنبيه على اصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم



وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة ورفع استاندات خشبية وحوامل خشبية و حوامل معدنية و استاندات معدنية و فروشات لبيع الخضار والفاكهة وبنوك خشبية وعربات يد وتند وشماسي واقفاص لبيع الدواجن والطيور وأكشاك وقلوب للزينة وفروشات لبيع سلع متنوعة من امام نهر الطريق مستخدمين معدات وسيارات الحى



وشدد فوزى الوالى بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه

وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تهدف لتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين

