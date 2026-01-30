قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رسالة سلام.. متسابقون بورسعيد الدولية يطربون أهالي الباسلة والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول

رسالة سلام.. متسابقون بورسعيد الدولية يطربون أهالي الباسلة والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول
رسالة سلام.. متسابقون بورسعيد الدولية يطربون أهالي الباسلة والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول
محمد الغزاوى

شهدت ضفاف المجرى الملاحي لقناة السويس، وتحديدًا ميدان ساحة مصر بمحافظة بورسعيد، أجواءً روحانية مبهجة مع جولة المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها التاسعة، وقدّم المتسابقون فقرات من الإنشاد الديني والمدح النبوي في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمشاركة 42 متسابقًا من حفظة كتاب الله والمنشدين، يمثلون 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، في مشهد حمل رسالة سلام ومحبة من بورسعيد إلى العالم.


وتجمع أهالي بورسعيد حول المتسابقين، مرددين معهم المدائح النبوية، في حالة لافتة من البهجة والفرحة والسعادة، عكست روح الشارع البورسعيدي بالتزامن مع انطلاق فعاليات المسابقة الدولية ومشاركة الوفود الأجنبية، وسط تفاعل كبير من المواطنين والسفن العابرة لقناة السويس، التي بدت وكأنها تشارك المدينة لحظاتها الإيمانية.

رسالة سلام.. متسابقون بورسعيد الدولية يطربون أهالي الباسلة والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول

وجاءت هذه الفعاليات بحضور الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وعدد من علماء الأزهر الشريف، ورجال العلم والدين، والمنشدين، الذين أشادوا بحالة التفاعل الشعبي، مؤكدين أن ما تشهده بورسعيد يعكس مكانة مصر في رعاية أهل القرآن الكريم ونشر قيم الوسطية والتسامح.

وتفاعل المواطنون مع الوفود المشاركة خلال الجولة، حيث حرص الأهالي على التقاط الصور التذكارية مع المتسابقين، معبرين عن فخرهم باستضافة بورسعيد لهذا الحدث الدولي، الذي يحمل اسم القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا، ويؤكد ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله.


وكان مطار القاهرة الدولي قد استقبل على مدار اليوم الوفود المشاركة في المسابقة، تمهيدًا لانطلاق فعالياتها الرسمية، التي بدأت بأداء صلاة الجمعة بمسجد السلام بمحافظة بورسعيد، أعقبها تنظيم جولات إنشادية بعدد من شوارع المحافظة لنشر الأجواء الروحانية بين المواطنين.


ومن المقرر أن تنطلق المراسم الرسمية للمسابقة في تمام الساعة 6 مساء اليوم، وتُبث عبر التلفزيون المصري، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات الأزهر الشريف وكبار المسؤولين، حيث تُقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، ومتابعة الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة.


وتستمر منافسات الدورة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني حتى 2 فبراير المقبل، وسط دعم كامل من محافظة بورسعيد، لإخراج الحدث بصورة تليق بمكانة مصر الدولية وريادتها في خدمة القرآن الكريم.

