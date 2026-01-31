السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد على حريق نشب في مخلفات مصانع متواجدة بأحد الشوارع البعيدة عن خطوط الإنتاج بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، ما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة، دون وقوع امتداد للنيران إلى داخل المصانع.



السيطرة على حريق مخلفات مصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وإنقاذ المنشآت المجاورة

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بقوة بقيادة العميد عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية، ضمت عددًا من الضباط والجنود وسيارتي إطفاء، حيث وصلت القوات خلال دقائق من تلقي البلاغ، في ظل تصاعد كثيف للأدخنة من موقع الحريق.



وباشرت قوات الحماية المدنية التعامل الفوري مع النيران باستخدام سيارات ومعدات متطورة، ونجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المصانع المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على الأدخنة المتصاعدة، حفاظًا على صحة العمال والمتواجدين بالمنطقة.

وأكد مصدر مسؤول أن الحريق لم يسفر عن أي حالات وفاة أو إصابات، مشيرًا إلى أن سرعة تحرك قوات الحماية المدنية حالت دون وقوع خسائر أو امتداد النيران إلى المنشآت الصناعية المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم، على أن تباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية.