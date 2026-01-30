قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى
محمد الغزاوى

كرّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أئمة الأوقاف الفائزين في فرع أئمة المساجد بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، وذلك خلال حفل افتتاح المسابقة في دورتها الدولية التاسعة، والذي أُقيم بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، وسط أجواء روحانية مميزة وبحضور قيادات دينية وتنفيذية ووفود دولية من مختلف دول العالم.


وجرى التكريم عقب إعلان اللجنة العليا للمسابقة نتائج فرع أئمة المساجد، الذي خُصص لتنمية القدرات العلمية والدعوية للأئمة، وخلق روح من التنافس الإيجابي بينهم، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالخطاب الديني داخل المساجد، حيث سلّم وزير الأوقاف الجوائز وشهادات التقدير للفائزين تقديرًا لتفوقهم وتميزهم.

وزير الأوقاف يكرم الأئمة الفائزين خلال افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم


وشمل التكريم كلًا من: محمد هاني عبد الباسط، إمام مسجد حميد وهدان جنوب بورسعيد، وسامي أحمد عبد الرحمن محمد، إمام مسجد الرحمن خشبة بحي الكويت، وخالد محمد حلمي سيد، إمام وخطيب مسجد أبو عايش جنوب بورسعيد، بعد اجتيازهم جميع مراحل المنافسات المقررة ضمن هذا الفرع التعليمي المتخصص.


وأقيمت مراسم التكريم على هامش فعاليات الافتتاح، التي تضمنت تلاوة عطرة للقرآن الكريم، وابتهالات دينية، وكلمات رسمية أكدت مكانة المسابقة وأهميتها، حيث أشاد وزير الأوقاف بمستوى الأئمة المشاركين، مؤكدًا أن دعم الأئمة المتميزين يأتي في إطار بناء خطاب ديني رشيد، قائم على العلم والفهم الصحيح للدين، ومواكب لتحديات العصر.


ويُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تقام خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، وتحمل في نسختها الحالية اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، بمشاركة 32 دولة و44 متسابقًا، من بينهم 3 متسابقين مصريين.

