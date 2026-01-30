وزير الأوقاف يكرم الأئمة الفائزين خلال افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

كرّم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أئمة الأوقاف الفائزين في فرع أئمة المساجد بمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، وذلك خلال حفل افتتاح المسابقة في دورتها الدولية التاسعة، والذي أُقيم بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، وسط أجواء روحانية مميزة وبحضور قيادات دينية وتنفيذية ووفود دولية من مختلف دول العالم.



وجرى التكريم عقب إعلان اللجنة العليا للمسابقة نتائج فرع أئمة المساجد، الذي خُصص لتنمية القدرات العلمية والدعوية للأئمة، وخلق روح من التنافس الإيجابي بينهم، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالخطاب الديني داخل المساجد، حيث سلّم وزير الأوقاف الجوائز وشهادات التقدير للفائزين تقديرًا لتفوقهم وتميزهم.

وشمل التكريم كلًا من: محمد هاني عبد الباسط، إمام مسجد حميد وهدان جنوب بورسعيد، وسامي أحمد عبد الرحمن محمد، إمام مسجد الرحمن خشبة بحي الكويت، وخالد محمد حلمي سيد، إمام وخطيب مسجد أبو عايش جنوب بورسعيد، بعد اجتيازهم جميع مراحل المنافسات المقررة ضمن هذا الفرع التعليمي المتخصص.



وأقيمت مراسم التكريم على هامش فعاليات الافتتاح، التي تضمنت تلاوة عطرة للقرآن الكريم، وابتهالات دينية، وكلمات رسمية أكدت مكانة المسابقة وأهميتها، حيث أشاد وزير الأوقاف بمستوى الأئمة المشاركين، مؤكدًا أن دعم الأئمة المتميزين يأتي في إطار بناء خطاب ديني رشيد، قائم على العلم والفهم الصحيح للدين، ومواكب لتحديات العصر.



ويُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم تقام خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، وتحمل في نسختها الحالية اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، بمشاركة 32 دولة و44 متسابقًا، من بينهم 3 متسابقين مصريين.