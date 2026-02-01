تعرف على موعد اعتماد الشهادة الإعدادية في بورسعيد ورابط النتيجة

يعتمد فى الثامنة و النصف مساء اليوم الأحد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد انتهاء أعمال التصحيح و الرصد بكنترول الشهادة الاعظادية تحت إشراف الحسيني راغب مدير عام التعليم العام.

تعرف على موعد اعتماد الشهادة الإعدادية فى بورسعيد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أنه تقرر بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول مساء اليوم

للحصول على نتيجتك اضغط هنا

وشدد وكيل تعليم بورسعيد ان الأعمال داخل الكنترول تمت بكل دقة حرصا على مصلحة الطلبة و الطالبات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ان النتيجة فور اعتمادها ستعلن على رابط مديرية التربية و التعليم بالمحافظة مجانا ويتثني لجميع الطلاب البحث عنها برقم الجلوس.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد الي انه سيتم فتح باب التظلمات عقب اعتماد النتيجة وفق مواعيد محددة.