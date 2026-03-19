محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال محافظ الجيزة في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية والشعبية يسعدني أن أبعث لسيادتكم خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيًا الله أن يعينكم على أداء مهام عملكم الجليل واستكمال مسيرة التنمية والبناء وأن يعيد على سيادتكم وعلى وطننا الغالي مصر وشعبنا العريق الأعياد والمناسبات السعيدة أيامًا عديدة وأزمنة مديدة بكل خير وسلام وأن يحفظ لمصرنا الغالية دائمًا وأبدًا أمنها واستقرارها."

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفضيلة مفتي الديار المصرية أعرب فيها عن خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة داعياً الله عز وجل أن يعيدها على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.