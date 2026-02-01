قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته
وزير البترول: ​نجحنا في توفير احتياجات السوق المحلي بالكامل منذ يوليو الماضي
حماية المنافسة يوافق على استحواذ «جيرمانيا هولدينجز» على 100% من «رويال أزور»

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
ولاء عبد الكريم

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقة لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية على ملف الإخطار رقم (82) لسنة 2025، المُقدَّم من شركة جيرمانيا هولدينجز ليمتد، بشأن استحواذها على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية (قرية رويال أزور).
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن الصفقة تمنح الشركة المستحوذة القدرة على التحكم الفردي في الشركة محل الاستحواذ، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


وأشار بيان صادر عن الجهاز اليوم إلى أن ملف الإخطار ورد إلى الجهاز كاملًا ومستوفيًا لكافة البيانات والمستندات المطلوبة بتاريخ 5 يناير 2026، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسته وفحصه من الجوانب القانونية والفنية، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد التأكد من عدم وجود آثار سلبية محتملة على هيكل المنافسة في السوق المعنية.


التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية الأسواق 

وأكد جهاز حماية المنافسة أن فحص التركزات الاقتصادية يأتي في إطار دوره الرقابي لضمان تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تعزيز مناخ المنافسة العادلة ودعم الاقتصاد الوطني.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كوينيجسيج يسكو

كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

هاتف iQOO 15 Ultra

الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل إنطلاقه

بالصور

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

