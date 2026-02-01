حماية المنافسة يوافق على استحواذ «جيرمانيا هولدينجز» على 100% من «رويال أزور»

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقة لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية على ملف الإخطار رقم (82) لسنة 2025، المُقدَّم من شركة جيرمانيا هولدينجز ليمتد، بشأن استحواذها على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية (قرية رويال أزور).

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أن الصفقة تمنح الشركة المستحوذة القدرة على التحكم الفردي في الشركة محل الاستحواذ، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وأشار بيان صادر عن الجهاز اليوم إلى أن ملف الإخطار ورد إلى الجهاز كاملًا ومستوفيًا لكافة البيانات والمستندات المطلوبة بتاريخ 5 يناير 2026، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسته وفحصه من الجوانب القانونية والفنية، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد التأكد من عدم وجود آثار سلبية محتملة على هيكل المنافسة في السوق المعنية.



التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية الأسواق

وأكد جهاز حماية المنافسة أن فحص التركزات الاقتصادية يأتي في إطار دوره الرقابي لضمان تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تعزيز مناخ المنافسة العادلة ودعم الاقتصاد الوطني.