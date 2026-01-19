قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يجب أن يعتزل دوليًا.. أبو الدهب يهاجم محمد الشناوي
الرئيس السيسي: بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان.. والاستثمار في الوعي نهجنا الأساسي
فرضت حظر التجول | قوات الاحتلال تنتشر في الأحياء الجنوبية لمدينة الخليل
الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة
إحتفالا بعيد الشرطة الـ47.. أغنية جديدة بعنوان "أبطال وأسود"
تحركات برلمانية عاجلة لـ 3 وزراء في الحكومة بسبب الأجور والأسعار وتأخر تكليف الأطباء
موتوسيكل وموبايل .. تفاصيل مثيرة في مقتل 3 صغار بالمنوفية
نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف وزارة الخارجية والهجرة | الرابط
فى الذكرى الـ 74.. "العهد" أوبريت جديد عن بطولات رجال الشرطة فى معركة الإسماعيلية
علاقات مشبوهة مع رجل أعمال .. التضامن تكشف قضية دار الأيتام بمصر الجديدة
رسميا.. سعر البنزين والسولار اليوم الاثنين 19 يناير 2026
زراعة الشيوخ تطالب بإعادة تفعيل وثيقة الرئيس حراس النيل
اقتصاد

جهاز حماية المنافسة يعقد برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد برنامج تدريبي لأعضاء الفرق الفنية العاملين بالجهاز بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك على مدار يومين بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، بمشاركة عدد من الخبراء قاموا بتقديم الجلسات المتنوعة للبرنامج.
وقد تضمن البرنامج عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بمهام الجهاز القومي في تنظيم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسياساته التنظيمية والاقتصادية، وإصدار تراخيص الخدمات، وخدمات إنترنت الأشياء ومراكز الاتصال، وخصوصية البيانات وآليات التعامل معها، وكذا استعراض دوره الرقابي بقطاع الاتصالات، وآلياته المتبعة لضمان الحفاظ على أمن المعلومات وحماية وخصوصية البيانات والأمن السيبراني، كونها أهم الركائز اللازمة لإنجاح أي مؤسسة تسعى للحفاظ على ما يتوفَّر لديها من معلومات، واستعراض دوره في تحقيق التوازن بين ضمان عدم الإخلال بقواعد المنافسة العادلة مع الحفاظ على حقوق مقدمي خدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين، وقد تبعت الجلسات مناقشات مفتوحة بين كل من مقدميها والسادة العاملين بالجهاز للرد على استفساراتهم المتعلقة بقضايا المنافسة.

ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا لحرص الطرفين على تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الرقابية وتحقيق التكامل فيما بينهما، بما يخدم الاقتصاد القومي، مما يعود بالنفع على الشركات العاملة بقطاع الاتصالات والمواطن المصري، لما لهذا السوق من أهمية بالغة لكافة المواطنين، وتأكيدًا على حرص جهاز حماية المنافسة على بناء قدرات العاملين به، ورفع كفاءاتهم المهنية، من خلال الاستفادة من ذوي الخبرة بمجال الاتصالات، بما يمكّنه من أداء مهامه الرقابية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة قد أصدر في أغسطس 2022 بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إرشادات خاصة بتقديم خدمات الاتصالات داخل المجمعات العمرانية المغلقة بهدف تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات داخل تلك المجمعات، وذلك حرصًا منهما على الكشف والحد من الممارسات الضارة بالمنافسة وتعميقًا للتعاون بين الطرفين في رصد بعض الممارسات التي قد لا تتوافق مع قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بخدمات الاتصالات في المجمعات العمرانية المغلقة، حيث تناولت التزامات مقدم الخدمة داخل المجمعات العمرانية وأهم الممارسات المخالفة الواجب تجنبها سواءً بمخالفة قانون تنظيم الاتصالات أو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جهاز المنافسة الممارسات الاحتكارية

طريقة عمل اسباجيتي بالجبنة والثوم مع شرائح لحم مشوية
انتر لوك
مى عز الدين تحتفل بعيد ميلادها رفقة زوجها
الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته
