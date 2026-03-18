في ليلة تتنزل فيها الرحمة.. “العارف بالله” يحتضن دعوات السوهاجية والمحافظ في الصفوف الأولى

على غير المعتاد، لم يكن الحضور الرسمي هو بطل المشهد، بل كانت القلوب الخاشعة التي تلاقت تحت قباب مسجد العارف بالله بسوهاج، حيث سادت أجواء روحانية خالصة في احتفال مديرية وزارة الأوقاف المصرية بليلة القدر، تلك الليلة التي ينتظرها المسلمون بشغف كل عام.

وفي قلب هذا المشهد الإيماني، جاء اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مشاركًا ليصطف بين المصلين في رسالة تعكس روح المشاركة والتلاحم مع أبناء المحافظة في واحدة من أعظم ليالي العام.

وامتلأ المسجد بالمصلين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى، في لوحة إنسانية امتزجت فيها الدعوات بالدموع، والرجاء باليقين، حيث بدأت الفعاليات بأداء صلاتي العشاء والتراويح، أعقبها تلاوة قرآنية عطرة أضفت سكونًا خاصًا على المكان، كأن الزمن توقف احترامًا لقدسية اللحظة.

وفي كلمته، لم يكتفِ الشيخ بالحديث عن فضل ليلة القدر، بل خاطب القلوب مباشرة، داعيًا إلى مراجعة النفس، والتمسك بالقيم النبيلة، مؤكدًا أن هذه الليلة ليست مجرد مناسبة، بل فرصة حقيقية للتغيير وبداية جديدة لكل إنسان يسعى للرضا والسكينة.

وتعالت الابتهالات في ختام الاحتفال، لتشكل حالة وجدانية خاصة بين الحضور، حيث ترددت الأدعية في أرجاء المسجد، حاملة آمال البسطاء وأمنياتهم في مغفرة ورحمة لا تنقطع.

واختُتمت الليلة بتهنئة من المحافظ لأهالي سوهاج، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير، وأن تبقى مثل هذه اللحظات الروحانية مصدر قوة وأمل لكل أبناء المجتمع.