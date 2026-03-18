محافظ أسيوط يقود حملة مفاجئة على التاكسي والسرفيس والمواقف لضبط أسعار الأجرة

محافظ أسيوط يقود حملة مفاجئة على التاكسي والسرفيس والمواقف لضبط الالتزام بالتعريفة الرسمية
إيهاب عمر

قاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حملة ميدانية مفاجئة بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بمدينة أسيوط، لمتابعة مدى التزام سائقي سيارات الأجرة والتاكسي والسرفيس بتطبيق التعريفة الجديدة، التي تم إقرارها مؤخرًا، وذلك استجابة فورية لشكاوى المواطنين.

جاءت الجولة في إطار توجيهات الدولة بضرورة تطبيق قرارات التسعير بكل حسم، حيث رافق المحافظ خلالها الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ويسري سند مدير إدارة المواقف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وشملت الحملة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها منطقة المعلمين والأربعين، ومنطقة الحمراء، وبجوار جامعة أسيوط، وخلال الجولة، أجرى المحافظ تفتيشًا ميدانيًا مفاجئًا على سيارات الأجرة، عبر إيقافها بشكل عشوائي، ومراجعة قيمة الأجرة المحصلة ومقارنتها بالتعريفة الرسمية المعتمدة.

وحرص المحافظ على التحاور المباشر مع المواطنين داخل المركبات، للاستماع إلى آرائهم حول مدى الالتزام بالتعريفة وخطوط السير، في خطوة تعكس جدية المتابعة على أرض الواقع، وسعي الأجهزة التنفيذية لرصد أي تجاوزات بدقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة أجرة تعمل على خط (سوهاج/أسيوط) وأخرى تاكسي لقيامهما بتحصيل أجرة أعلى من المقررة، بالإضافة إلى ضبط سيارة ميكروباص لمخالفة خط السير، حيث تم التحفظ على المركبات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال السائقين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تستهدف استغلال المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة، وعدم فرض أي زيادات غير قانونية تحت أي ظرف.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم بمختلف المواقف والشوارع الرئيسية، بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف، مع التأكيد على إلزام جميع المركبات بوضع ملصقات التعريفة الجديدة بشكل واضح داخل السيارات.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على استمرار الحملات والجولات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، لضبط منظومة النقل الداخلي، وفرض الانضباط بالشارع، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

أسيوط الشوارع والميادين سائقي سيارات الأجرة التاكسي السرفيس تطبيق التعريفة الجديدة إدارة المواقف المحاور الرئيسية خطوط السير سيارة ميكروباص

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

منتخب المغرب

الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

بى واى دى سيلايون 6 موديل 2026

مواصفات بي واي دي سيلايون 6 موديل 2026

هيونداي إلنترا HD موديل 2019

هيونداي إلنترا HD سعرها 600 ألف جنيه

أوبل انسيجنيا موديل 2014

اشتري أوبل انسيجنيا أوتوماتيك بـ 700 ألف جنيه

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد