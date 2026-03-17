محافظ أسيوط يستقبل وفد جمعية المستثمرين ويؤكد: الاستثمار شريك أساسي في تحقيق التنمية بالمحافظة

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من جمعية المستثمرين بأسيوط برئاسة المحاسب علي حمزة رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائب رئيس الاتحاد وعضو اللجنة الدائمة بوزارة المالية، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه المسئولية محافظًا للإقليم، متمنين له التوفيق في أداء مهامه ودفع مسيرة التنمية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وضم الوفد كلًا من النائب عادل السكري عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وباسم فكري أمين عام الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، وإبراهيم مبروك، وأشرف شعبان، وعبد العزيز عثمان، ومحمد رجائي، ومحمد حمزة، حيث أعربوا عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط، مؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة جهود التنمية ودعم مناخ الاستثمار بالمحافظة، لما تتمتع به أسيوط من مقومات اقتصادية وصناعية وبشرية واعدة، فضلًا عن دورها المحوري كإحدى محافظات الصعيد المهمة في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

من جانبه، رحب محافظ أسيوط بوفد الجمعية، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، ومؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مجتمع المستثمرين والصناع لدعم جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق رؤية تستهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات الممكنة للمستثمرين الجادين، في إطار توجيهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم القطاع الصناعي والاستثماري، وسبل تعزيز التعاون بين المحافظة وجمعية المستثمرين بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتشجيع إقامة مشروعات جديدة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، أعرب المحاسب علي حمزة ووفد جمعية المستثمرين عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة في تحقيق التنمية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية لخدمة الاقتصاد المحلي وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لمحافظة أسيوط.