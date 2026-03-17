بالتنسيق مع منظمة إنقاذ الطفل ..تنفيذ مشروعات تنموية في أسيوط

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة الاستشارية للتنسيق بين منظمة إنقاذ الطفل والجهات الحكومية بالمحافظة، لمتابعة أوجه التعاون المشترك في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف دعم الأطفال والأسر الأولى بالرعاية بالمجتمعات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد فضالي نائب مدير البرامج والمشروعات بمنظمة إنقاذ الطفل في مصر، وأسماء عبدالجابر مدير مكتب الصعيد بالمنظمة، وريهام شاكر مدير مشروع "مسارات"، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، إلى جانب عدد من رؤساء المراكز وممثلي مديرية الصحة والجمعيات الأهلية الشريكة.

وخلال اللقاء، استعرض وفد المنظمة الخطة الاستراتيجية للعام الجاري، والأنشطة المزمع تنفيذها بالمحافظة ضمن مشروعين تنمويين يستهدفان تحسين رفاه الأطفال وتمكين الفتيات والنساء والشباب، مع بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمعات المستهدفة.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول مشروع "مسارات" الذي يستهدف تمكين المراهقات والنساء من الفئة العمرية (10–24 عامًا) من ممارسة حقوقهن في الصحة العامة والإنجابية بمحافظتي أسيوط والمنيا، من خلال تدريب الكوادر الصحية، وتجهيز الوحدات الصحية الريفية، وتنفيذ برامج توعية مجتمعية وأسرية، إضافة إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجالات المساواة والحماية وتغيير السلوك الاجتماعي. ويُنفذ المشروع بالشراكة مع جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة.

كما تناول الاجتماع مشروع "جذور للنمو" الذي يركز على تمكين الأسر منخفضة الدخل التي تدير مشروعات منزلية صغيرة، عبر تنمية مهارات إدارة الأعمال وربط المستفيدين بالأسواق وسلاسل القيمة، وتعزيز الشمول المالي من خلال مجموعات الادخار، فضلًا عن إتاحة منح صغيرة وقروض ملائمة تشجع الاستثمار في تعليم وصحة الأطفال. ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع جمعية عطاء بلا حدود وعدد من شركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد محافظ أسيوط دعم المحافظة الكامل للمبادرات التي تسهم في تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للأسر والفتيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أثر تنموي مستدام خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، أبرزها اعتماد إطار تنسيقي بين المحافظة والجهات المعنية ومنظمة إنقاذ الطفل لضمان جودة وسرعة تنفيذ الأنشطة، وتحديث عضوية اللجنة الاستشارية، وجدولة اجتماعات دورية للمتابعة، مع تيسير الإجراءات الإدارية بالمناطق المستهدفة. كما تم الاتفاق على إطلاق مشروع "مسارات" رسميًا بالتزامن مع احتفالات العيد القومي لمحافظة أسيوط في أبريل المقبل.

يذكر أن منظمة إنقاذ الطفل تعمل لصالح الأطفال وأسرهم منذ عام 1919، وبدأت نشاطها في مصر عام 1982، حيث تقدم برامج تنموية وإنسانية في مجالات الحماية والتعليم والصحة، بالشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.