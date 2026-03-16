قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: مبادرة متضيعش صيامك تصل القوصية ومنفلوط

مبادرة "متضيعش صيامك" تصل القوصية ومنفلوط لحماية الشباب من مخاطر الإدمان خلال رمضان
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية تكثيف الجهود التوعوية لحماية النشء والشباب من مخاطر الإدمان والتعاطي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيدًا بالمبادرات التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز دور مراكز الشباب في بناء شخصية الشباب وتنمية وعيهم الصحي والسلوكي.

وأوضح محافظ أسيوط أن فعاليات مبادرة "متضيعش صيامك" تواصل أنشطتها التوعوية داخل مراكز الشباب بالمحافظة، حيث وصلت مؤخرًا إلى مركزي القوصية ومنفلوط، ضمن خطة متكاملة لرفع وعي الشباب والطلائع بمخاطر المواد المخدرة والتدخين وتأثيرها السلبي على الصحة الجسدية والنفسية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكل المبادرات التي تسهم في حماية الشباب وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، من خلال الإدارة العامة للبرلمان والتعليم المدني، تنفذ سلسلة من اللقاءات والندوات التوعوية داخل مراكز الشباب والأندية خلال شهر رمضان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بهدف نشر ثقافة الوعي المبكر وتعريف الشباب بالمخاطر الحقيقية للإدمان.

وشهدت الفعاليات تنفيذ ندوات تثقيفية وجلسات نقاشية مفتوحة مع الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالإدمان، والتأكيد على أن ممارسة الرياضة والحفاظ على العقل السليم يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الشباب من الوقوع في دائرة التعاطي، كما تضمنت الأنشطة توزيع بروشورات توعوية تحمل رسائل إرشادية، والتعريف بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لطلب المشورة أو الإبلاغ، وسط تفاعل ملحوظ من أعضاء مراكز الشباب المشاركين في الفعاليات.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تستهدف إعداد كوادر شبابية واعية تعمل كسفراء للوقاية من الإدمان داخل مجتمعاتهم، إلى جانب تعزيز دور الأسرة ومراكز الشباب في نشر ثقافة الوعي المبكر بين النشء والشباب، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات.

كما شملت الفعاليات التوعية بين رواد مراكز الشباب ومشاهدي الدورات الرمضانية بالمناطق الشعبية، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال وتوزيع هدايا رمزية، بما يسهم في إيصال الرسائل التوعوية بطريقة مبسطة وجاذبة لمختلف الفئات العمرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

