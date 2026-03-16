شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر
رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات
مصرع شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
الإيجار القديم .. مضاعفة القيمة وتحديد حد أدنى للزيادة الشهرية
مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026
4 خطايا ارتكبها في رادس وروشتة عاجلة.. ما الذي يجب أن يصححه الأهلي قبل معركة الإياب أمام الترجي؟
رئيس الوزراء: الدبلوماسية المصرية تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن
انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني
صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة
توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب
الخارجية : تضامن مصر الكامل مع سلطنة عمان في مواجهة الاعتداءات غير المبررة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ أسيوط يلتقي وفد نقابة المهندسين ويؤكد أهمية دورهم في تنفيذ المشروعات التنموية

محافظ أسيوط يلتقي وفد نقابة المهندسين
محافظ أسيوط يلتقي وفد نقابة المهندسين
استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، نقيب المهندسين بأسيوط، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه المسئولية كمحافظًا للإقليم، في إطار اللقاءات التي يجريها مع مختلف النقابات والكيانات المهنية لتعزيز أواصر التعاون المشترك.

وضم الوفد كلا من، المهندس عبد الله فتحي هشام أمين الصندوق بالنقابة، والدكتور وائل محمد أحمد، والمهندسة مرفت متري، وكيلي النقابة، والمهندس محمد عاشور عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي جلال والمهندس أحمد مصطفى، عضوي مجلس النقابة العامة للمهندسين، والدكتور هيثم محمد المستشار الإعلامي والمتحدث بإسم نقابة المهندسين بأسيوط، حيث أعربوا عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط، متمنين له التوفيق في أداء مهامه ومسئولياته خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من المشروعات والخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بوفد النقابة، مؤكدًا تقديره للدور المهم الذي يقوم به المهندسون في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

كما حرص المحافظ على تهنئة المهندس الهيثم عبدالحميد بمناسبة فوزه في انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة وتوليه منصب نقيب مهندسي أسيوط، متمنيًا له التوفيق في خدمة أعضاء النقابة وتعزيز دورها المهني والمجتمعي.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ونقابة المهندسين في مختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية وأعمال التخطيط العمراني وتحسين جودة التنفيذ، بما يحقق الصالح العام ويواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، عن تقديره لحسن الاستقبال، مؤكدًا دعم نقابة المهندسين الكامل لجهود المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، واستعدادها للتعاون وتقديم الخبرات الهندسية والاستشارية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

فيناليسيما

الكشف عن سبب إلغاء مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين

الاهلي

بعد هزيمة الترجي.. محمد العدل: لا تنتقدوا الأهلي الآن

الأهلي

3 أرقام سلبية للأهلي بعد السقوط أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد