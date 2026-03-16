محافظ أسيوط يلتقي وفد نقابة المهندسين ويؤكد أهمية دورهم في تنفيذ المشروعات التنموية

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، نقيب المهندسين بأسيوط، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه المسئولية كمحافظًا للإقليم، في إطار اللقاءات التي يجريها مع مختلف النقابات والكيانات المهنية لتعزيز أواصر التعاون المشترك.

وضم الوفد كلا من، المهندس عبد الله فتحي هشام أمين الصندوق بالنقابة، والدكتور وائل محمد أحمد، والمهندسة مرفت متري، وكيلي النقابة، والمهندس محمد عاشور عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي جلال والمهندس أحمد مصطفى، عضوي مجلس النقابة العامة للمهندسين، والدكتور هيثم محمد المستشار الإعلامي والمتحدث بإسم نقابة المهندسين بأسيوط، حيث أعربوا عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط، متمنين له التوفيق في أداء مهامه ومسئولياته خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من المشروعات والخدمات التي تعود بالنفع على المواطنين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بوفد النقابة، مؤكدًا تقديره للدور المهم الذي يقوم به المهندسون في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

كما حرص المحافظ على تهنئة المهندس الهيثم عبدالحميد بمناسبة فوزه في انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة وتوليه منصب نقيب مهندسي أسيوط، متمنيًا له التوفيق في خدمة أعضاء النقابة وتعزيز دورها المهني والمجتمعي.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ونقابة المهندسين في مختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية وأعمال التخطيط العمراني وتحسين جودة التنفيذ، بما يحقق الصالح العام ويواكب خطط الدولة للتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، عن تقديره لحسن الاستقبال، مؤكدًا دعم نقابة المهندسين الكامل لجهود المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، واستعدادها للتعاون وتقديم الخبرات الهندسية والاستشارية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.