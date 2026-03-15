محافظ أسيوط: مراكز الشباب أصبحت منصات مهمة لصقل المهارات

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية الأنشطة الدينية والتثقيفية التي تستهدف النشء والطلائع خلال شهر رمضان المبارك، لما لها من دور كبير في غرس القيم الأخلاقية وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين الشباب، مشيدًا بجهود مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ مبادرات وبرامج متنوعة تسهم في بناء وعي الأجيال الجديدة وتنمية قدراتهم.

جاء ذلك في إطار فعاليات مبادرة "لمة شبابنا في رمضان"، حيث نظم مركز شباب الحواتكة التابع لإدارة شباب منفلوط، أمسية رمضانية للطلائع ضمن خطة الأنشطة الدينية بالمركز خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 80 طليعًا من أعضاء المركز، في أجواء روحانية مميزة غلب عليها الطابع التربوي والإيماني.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأنشطة التي تسهم في تنمية الوعي الديني والثقافي لدى النشء، مؤكدًا أن مراكز الشباب أصبحت منصات مهمة لصقل مهارات الشباب والطلائع وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، بما يسهم في إعداد جيل واعي قادر على المشاركة الفاعلة في خدمة مجتمعه ووطنه.

وشهدت الأمسية لقاءً دينيًا أداره الشيخ محمود سيد عاشور، أحد شيوخ أوقاف منفلوط، تناول خلاله فضائل شهر رمضان المبارك، وأهمية التحلي بالأخلاق الحميدة، ودور الشباب والطلائع في نشر قيم التعاون والتسامح داخل المجتمع، إلى جانب تقديم عدد من الرسائل التوعوية التي تعزز السلوكيات الإيجابية لدى النشء.

كما تضمنت الفعالية حوارًا تفاعليًا مع الطلائع، تم خلاله طرح مجموعة من الأسئلة الدينية والثقافية، بما ساهم في تعزيز معارفهم الدينية وترسيخ القيم التي يحث عليها الدين الإسلامي، فضلًا عن إدخال البهجة والسرور على نفوس المشاركين في أجواء رمضانية اتسمت بالود والتفاعل.

وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة النشاط الديني بمركز شباب الحواتكة، والتي تهدف إلى تنمية الوعي الديني والأخلاقي لدى الطلائع، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة المجتمعية، إلى جانب تعزيز روح التعاون والانتماء بينهم.