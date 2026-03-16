محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بـ4 مراكز

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تنفيذ 14 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في مراكز القوصية والغنايم والفتح وأبوتيج، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، حيث أسفرت عن استرداد مساحة 1000 متر مربع مباني ومساحة 4 قراريط و19 سهم من الأراضي المتعدى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه في مركز القوصية تم تنفيذ إزالة حالة تعدي فوري على أرض زراعية، كما تم في مركز الغنايم إزالة حالة تعدي فورية على أرض زراعية، وفي مركز أبوتيج تم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي، شملت 5 حالات إزالة لمتغيرات مكانية، إضافة إلى حالة تعدي فوري على أرض زراعية، أما في مركز الفتح فقد تم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي، منها 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي، إلى جانب حالتي إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات المكثفة والمتابعة الميدانية اليومية بجميع المراكز والمدن والأحياء، لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على أن الدولة ماضية في استرداد حقوقها والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، مؤكدًا أن المحافظة خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات الحكومية استعدادا لعيد الفطر 2026

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع جهود هيئة سلامة الغذاء استعدادًا لعيد الفطر ويعلن ضبط طن رنجة فاسدة

محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بـ4 مراكز

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

