محافظ أسيوط: إزالة 14 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بـ4 مراكز

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تنفيذ 14 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في مراكز القوصية والغنايم والفتح وأبوتيج، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، حيث أسفرت عن استرداد مساحة 1000 متر مربع مباني ومساحة 4 قراريط و19 سهم من الأراضي المتعدى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه في مركز القوصية تم تنفيذ إزالة حالة تعدي فوري على أرض زراعية، كما تم في مركز الغنايم إزالة حالة تعدي فورية على أرض زراعية، وفي مركز أبوتيج تم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي، شملت 5 حالات إزالة لمتغيرات مكانية، إضافة إلى حالة تعدي فوري على أرض زراعية، أما في مركز الفتح فقد تم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي، منها 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي، إلى جانب حالتي إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات المكثفة والمتابعة الميدانية اليومية بجميع المراكز والمدن والأحياء، لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على أن الدولة ماضية في استرداد حقوقها والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، مؤكدًا أن المحافظة خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.