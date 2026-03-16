أسيوط.. حملات تفتيش على رخص المحلات والمطاعم والمخابز بالفتح

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات التفتيش والمتابعة على المحلات العامة والمطاعم والمخابز والأكشاك بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لمراجعة التراخيص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية والسلامة والصحة المهنية، حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط بالشارع.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمراجعة رخص المحلات العامة والمطاعم والمخابز والأكشاك المرخصة بصفة دورية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بضرورة إحكام الرقابة والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية بالضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملة تأتي من خلال لجنة مشكلة تضم ممثلي الجهات المعنية، من بينها مكتب الصحة، والأمن الصناعي، والإدارة الهندسية، وإدارة رخص المحلات، والمتابعة الميدانية، والإعلانات، والبيئة، ومسئول الأزمات بالمركز، إلى جانب قسم الإشغالات، وذلك في إطار العمل المتكامل بين الجهات التنفيذية لضبط منظومة التراخيص ومتابعة الاشتراطات داخل المحلات.

وتم التنبيه خلال الحملة على ضرورة التزام أصحاب المحلات العامة والمطاعم والمخابز والأكشاك المرخصة بكافة الإجراءات القانونية المنظمة للتراخيص، والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير وسائل الحماية المدنية داخل المحلات، بما يضمن سلامة العاملين والمترددين عليها فضلا عن ضرورة قيام المحلات غير المرخصة بسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لإنهاء إجراءات الترخيص وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل دوري بكافة القطاعات لتحقيق الانضباط وتنظيم الأنشطة التجارية والخدمية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش والمتابعة على مختلف الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق بيئة تجارية منظمة وآمنة داخل جميع مراكز وقرى المحافظة.