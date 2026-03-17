محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ4 مراكز

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تنفيذ 13 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذ خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في مراكز القوصية ومنفلوط وأبنوب والفتح، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، حيث أسفرت عن استرداد مساحة 5 قراريط و10 أسهم من الأراضي المتعدى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه في مركز القوصية تم تنفيذ إزالة 6 حالات تعدي، شملت 5 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضٍ زراعية، إضافة إلى حالة إزالة فورية لمتغيرات مكانية، وفي مركز منفلوط تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي، بينما شهد مركز أبنوب إزالة حالتين فوري لمتغيرات مكانية، كما تم في مركز الفتح تنفيذ إزالة حالتي تعدي على أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية اليومية في مختلف المراكز والمدن، لتحقيق مستهدفات الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، مؤكدًا أن المحافظة خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.