حركة استحواذات جديدة في السوق المصري.. رويال إتش زد بي سي بي وآي بي إم بوتيتو على الطليعة

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم موافقة لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية على عدة استحواذات بارزة تعكس نشاط السوق المصري المتنامي. وجاءت الموافقات كالتالي.. مجموعة رويال إتش زد بي سي بي. في. ستستحوذ على 100% من أسهم شركة آي بي إم بوتيتو جروب ليمتد، في خطوة تعزز حضور المجموعة في قطاعها وتفتح آفاقاً للنمو.

كما وافقت اللجنة على استحواذ مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير بالتعاون مع الشركة المصرية للصلب والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب، إضافة إلى آمال عزت ربيع محمد الجارحي وداليا جمال عبد القادر الجارحي، على 5.02% من أسهم مجموعة إي اف جي القابضة، في صفقة تعكس استثمارات استراتيجية لتعزيز مكانتهم في السوق. وتأتي هذه القرارات في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التركزات التي تساهم في نمو السوق وتطوير القطاعات المختلفة، بما يخدم الاستقرار والتنافسية