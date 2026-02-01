قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تواصل منافسات فرع حفظ القرآن الكريم برواية كاملة في مسابقة بورسعيد الدولية| شاهد

مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
محمد الغزاوى

واصلت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني منافساتها في فرع حفظ القرآن الكريم برواية كاملة، وشهدت اختبارات قوية عكست مستويات عالية من الإتقان والدقة، حيث تنافس 42 متسابقًا من 32 دولة على إظهار قدراتهم في الحفظ المتقن، وجودة التلاوة، وحسن الأداء، داخل أروقة المسجد العباسي، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء إيمانية مهيبة.


تواصل منافسات فرع حفظ القرآن الكريم برواية كاملة في مسابقة بورسعيد الدولية

وخاض المتسابقون اختبارات دقيقة أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى من كبار علماء الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وضمت نخبة من المتخصصين والحكام الأجانب، ما أضفى على المنافسات طابعًا دوليًا، وعكس التزامًا صارمًا بمعايير التحكيم العادل، من حيث سلامة الحفظ، وضبط الرواية، وأحكام التجويد، ومخارج الحروف.


وأبدع المشاركون في تقديم تلاوات متميزة، تنوعت فيها المقامات الصوتية، وتجلّت خلالها قدرات لافتة في التحكم بالنَّفَس، وجمال الأداء، وحسن الانتقال بين الآيات، ما أثار إعجاب لجنة التحكيم والحضور، وأضفى على المنافسات حالة من الخشوع والتأثر، عكست مكانة القرآن الكريم في قلوب المتسابقين والجمهور على حد سواء.

وسادت داخل المسجد العباسي أجواء روحانية خاصة، امتزج فيها التنافس الشريف بالإبداع الصوتي، وتفاعل الحضور مع التلاوات التي اتسمت بالقوة والجمال معًا، في مشاهد أكدت أن فرع حفظ القرآن الكريم برواية كاملة يُعد من أكثر فروع المسابقة تميزًا وتأثيرًا، لما يحمله من تحدٍ كبير يتطلب حفظًا راسخًا وأداءً متقنًا.


ويُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية تُقام هذا العام في دورتها التاسعة تحت اسم دورة الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل المصيلحي، وقد انطلقت الفعاليات يوم 30 يناير، على أن تستمر حتى يوم 2 فبراير، وتُختتم بحفل ختامي كبير يتم خلاله تكريم الفائزين في مختلف الفروع.

استمرار فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية.. تنافس عالمي على لقب أفضل قارئ ومبتهل


واصلت فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني منافساتها القوية، وشهدت تنافسًا محتدمًا بين 42 متسابقًا من 32 دولة حول العالم، تسابقوا للفوز بلقب مسابقة بورسعيد الدولية وأفضل قارئ ومبتهل في العالم، وذلك خلال الاختبارات التي أُقيمت داخل المسجد العباسي، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء روحانية مؤثرة.


وخاض المتسابقون المنافسات أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى من كبار علماء الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وضمّت اللجنة عددًا من الحكام الأجانب، ما أضفى على المنافسات طابعًا دوليًا مميزًا، وعكس دقة التحكيم وعدالته بين جميع المشاركين.


وأنهى المتسابقون منافسات فرع الصوت الحسن في تلاوة القرآن الكريم والابتهال الديني، حيث سادت أجواء من البهجة والسعادة بين المواطنين، وعمّت أجواء روحانية خاصة داخل المسجد، تأثر فيها الحضور ببركة القرآن الكريم ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشهد جمع بين التنافس الشريف والروح الإيمانية.


يُذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية تُقام هذا العام في دورتها التاسعة تحت اسم دورة الشيخ الراحل محمود علي البنا، وتُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل المصيلحي، وقد جرى افتتاح المسابقة يوم 30 يناير بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على أن تستمر الفعاليات حتى يوم 2 فبراير، وتُختتم بحفل كبير يتم خلاله تكريم الفائزين.

