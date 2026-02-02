مفاجأة وراء عدم مشاركة محمد علي بن رمضان مع الأهلي

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن غياب محمد علي بن رمضان عن المشاركة بشكل منتظم مع الأهلي لا يرتبط بالجوانب الفنية، موضحًا أن المدير الفني توروب مقتنع تمامًا بإمكانات اللاعب وقدراته داخل الملعب.

وأشار أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى أن السبب الحقيقي يعود إلى بند مالي في عقد بن رمضان، يتعلق بتوفير مسكن بقيمة تتراوح بين 60 و120 ألف دولار، وهو البند الذي تسعى إدارة الأهلي إلى تخفيضه خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن النادي يتعامل بهدوء مع اللاعب في الوقت الراهن، ويفتح باب التفاوض معه من أجل تعديل هذا البند، لافتًا إلى أن الأهلي بدأ في تسويق فكرة عدم مشاركة اللاعب فنيًا، تحسبًا لحدوث أزمة محتملة في حال رفض بن رمضان الموافقة على تخفيض القيمة المالية المتفق عليها.

في سياق آخر، كشف محمد طارق أضا عن تفكير المدير الفني توروب في حلول بديلة لتعويض غياب إمام عاشور خلال المباريات المقبلة، إذ يدرس الدفع بزيزو في مركزه، مع الاعتماد على أشرف بن شرقي في مركز الجناح.