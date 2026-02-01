من أجل عيون الأهلي.. نجم العراق يُضرب عن التدريبات

كشفت تقارير صحفية، عن أن مصطفى قابيل لاعب فريق أربيل العراقي، أضرب عن التدريبات؛ من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لموقع "ألترا عراق"، فإن قابيل "أضرَبَ عن اللعب مع أربيل؛ من أجل عيون الأهلي المصري".

ويبلغ مصطفى قابيل 21 عامًا، ويلعب في أطراف الوسط والهجوم، وسجل 4 أهداف في دوري نجوم العراق حتى الآن.

وأشار الموقع، إلى أن مصطفى قابيل يريد الانتقال مع الأهلي المصري، وان المفاوضات تسير بشكل متقدم.

وأضاف أن إدارة أربيل في حال أعطت الاستغناء بشكل رسمي؛ فإن قابيل سيضع بصمته على أوراق انضمامه إلى الأهلي المصري.

ولفت إلى أن قابيل أعلن الإضراب عن اللعب مع أربيل لحين إعطائه الاستغناء، والانتقال إلى الأهلي، وأنه لم يشارك لمباراتين متتاليتين مع الفريق.