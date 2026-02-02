مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا

قال مروان عثمان “أوتاكا” مهاجم الأهلى، أن الفريق حقق نتيجة إيجابية بالتعادل خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز التنزانى، رغم صعوبة المباراة والظروف المحيطة بها، وأن الجميع هدفه الفوز باللقب.

وأوضح عثمان ، أن المباراة أُقيمت فى أجواء صعبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة فى تنزانيا، إلى جانب ضغط المباريات، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا، خاصة خلال الشوط الثانى الذى كان الأهلى فيه قريبًا من تحقيق الفوز فى حال استغلال الفرص التى أتيحت.

وأضاف لاعب الأهلى، أن ضغط المباريات يؤثر بلا شك على أداء الفريق، لكن فى ظل هذه الظروف نجح اللاعبون فى الخروج بنتيجة التعادل، التى ساهمت فى الحفاظ على صدارة المجموعة الثانية برصيد ٨ نقاط.

ووجه عثمان الشكر لجماهير الأهلى التى حرصت على التواجد فى ملعب أمان بتنزانيا، مؤكدًا أن دعمهم المستمر يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين.

واتم مروان عثمان تصريحاته بالتأكيد على طموحه فى الفوز بجميع البطولات مع الأهلى، وفى مقدمتها بطولة دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم.