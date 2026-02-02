شوبير عن تشكيل القلعة الحمراء: تغييرات كثيرة في التشكيل أمام البنك الأهلي قد تصل إلى 5 لاعبين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة في تشكيل القلعة الحمراء أمام البنك الأهلي.

الأهلي في مواجهة البنك الأهلي

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية في برنامج الناظر :"فريق النادي الأهلي يعاني من حالة إرهاق كبيرة وبالتالي أتوقع إنه هيكون في تغييرات كثيرة في التشكيل أمام البنك الأهلي قد تصل إلى 5 لاعبين".

وكان قد قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر، لعدم وجود لاعب أساسي ثابت في هذا المركز، مؤكدًا تمسكه برأيه بشأن وجود تباين في طريقة اختيار اللاعبين داخل النادي، دون اعتبار ذلك خطأ مباشر، وإنما اختلاف في وجهات النظر.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن المدير الفني توروب حين طُرح عليه اسم بلعمري في البداية تعامل مع الأمر على أنه الخيار المتاح، قبل أن يطالب بالبحث عن بدائل أخرى، ليتحول الملف إلى نقاش مستمر داخل النادي.

وأضاف أن القرار النهائي جاء من إدارة الأهلي، وتحديدًا الكابتن سيد عبد الحفيظ، بضم بلعمري إلى صفوف الفريق، بغض النظر عن رأي المدير الفني، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه من منظور يخدم مستقبل النادي وخططه طويلة المدى.