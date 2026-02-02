قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتراحات برلمانية لمضاعفة إيرادات الدولة بلا ضرائب جديدة
رضا عبد العال: المنتخب مع حسام حسن لم يقدم الأداء المنتظر ويلعب بطريقة "حلق حوش"
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية
الرئيس الصيني يدعو لاعتماد اليوان عملة احتياط عالمية
القاهرة الإخبارية: مصر استقبلت منذ اندلاع الأزمة في 2023 أكثر من 8 آلاف مصاب فلسطيني
مدرب كامويش السابق يشيد بصفقة الأهلي الجديدة
رئيس الأركان الإيرانية: نحن على أتم استعداد للمواجهة والرد بطريقة انتقامية
مصادر: إسرائيل تنتظر وثيقة أمريكية منظمة بآلية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
فتح معبر رفح.. طوارئ بمستشفيات سيناء لاستقبال مصابي غزة
مهاجم الأهلي : طموحنا التتويج بدورى أبطال أفريقيا
بث مباشر.. تشغيل معبر رفح بشكل رسمي
غرامة وحبس 6 أشهر.. عقوبة امتناع موظف عام عن العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير عن تشكيل القلعة الحمراء: تغييرات كثيرة في التشكيل أمام البنك الأهلي قد تصل إلى 5 لاعبين

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة في تشكيل القلعة الحمراء أمام البنك الأهلي.

الأهلي في مواجهة البنك الأهلي 

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية في برنامج الناظر :"فريق النادي الأهلي يعاني من حالة إرهاق كبيرة وبالتالي أتوقع إنه هيكون في تغييرات كثيرة في التشكيل أمام البنك الأهلي قد تصل إلى 5 لاعبين".

وكان قد قال الإعلامي أحمد شوبير إن النادي الأهلي يعاني من أزمة في مركز الظهير الأيسر، لعدم وجود لاعب أساسي ثابت في هذا المركز، مؤكدًا تمسكه برأيه بشأن وجود تباين في طريقة اختيار اللاعبين داخل النادي، دون اعتبار ذلك خطأ مباشر، وإنما اختلاف في وجهات النظر.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن المدير الفني توروب حين طُرح عليه اسم بلعمري في البداية تعامل مع الأمر على أنه الخيار المتاح، قبل أن يطالب بالبحث عن بدائل أخرى، ليتحول الملف إلى نقاش مستمر داخل النادي.

وأضاف أن القرار النهائي جاء من إدارة الأهلي، وتحديدًا الكابتن سيد عبد الحفيظ، بضم بلعمري إلى صفوف الفريق، بغض النظر عن رأي المدير الفني، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه من منظور يخدم مستقبل النادي وخططه طويلة المدى.

شوبير الاهلي الزمالك البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

هلال رمضان

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الزمالك مع المصري

حصاد الجولة الرابعة من الكونفيدرالية الإفريقية.. الزمالك يحسم القمة المصرية ويتصدر.. وصراع مشتعل في المجموعات

كريم بنزيما

تطورات مفاجئة في صفقة بنزيما للهلال السعودي.. ماذا قدم النجم الفرنسي مع اتحاد جدة؟

الدوري السعودي

معركة القمة في الدوري السعودي.. الهلال والأهلي وجهاً لوجه.. الصدارة على المحك.. والنصر ينتظر الهدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد